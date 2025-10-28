Kadın Futbol Milli Takımı Kosova’yı 3 golle devirdi!

Eşleşmenin ilk maçında Kosova'yı 4-0 yenen milli takım, bu karşılaşmada da rakibini 3-0 yenerek UEFA Uluslar B Ligi'nde devam etti.

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mirima Bockova (Slovakya), Paulina Baranowska (Polonya), Aleksandra Mostowska (Polonya)

Türkiye: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız (Dk.70 Kezban Tağ) Eda Karataş (Dk.87 Meryem Küçükbirinci) İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Melike Pekel (Dk.70 Didem Karagenç) Ece Türkoğlu, Miray Cin (Dk.46 Busem Şeker) Kader Hançar (Dk.84 Melike Öztürk),

Kosova: Kolgeci, Ramadani (Dk.80 Limani) Smaili, Ramaj (Dk.46 Sahiti) Gashi, Misini, Tahiri, Uka (Dk.68 Metaj) Halilaj, Memeti (Dk.84 Paci) Biqkaj (Dk.46 Mulliqi)

Goller: Dk. 22 Melike Pekel, Dk. 29 Kader Hançar (Penaltıdan), Dk. 78 Busem Şeker (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk.26 Ramadani, Dk.28 Ramaj, Dk.66 Smaili (Kosova), Dk.60 Melike Pekel, Dk.76 Ebru Topçu (Türkiye)