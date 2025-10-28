SABAH SPOR, süreci spor hukukçusu Anıl Dinçer’e sordu: Kazanç ve menfaat varsa hapis cezasına kadar gider

TFF Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında müsabaka hakemlerinin bahis oyunu oynayabilmesi mümkün değil.öngörülmüş.Madde 59'da görevi ihmal ve kötüye kullanma başlığına bakmamız gerekiyor. Bu maddenin ihlalinde de en az bir yıllık hak mahrumiyeti cezası veya lisansın iptaline kadar bir ceza öngörülmüş.Madde 11'de şike ve teşvik priminin altında belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç ya da menfaat temin eden kişi diye tanımlamış,Bahis oynamanın dışında da eğer ki burada müsabaka sonucunu etkileme amacı varsa ve kendine bir kazanç, menfaat amacı varsaGeçtiğimiz sezonlar tescil edilmiş. Bunlara ilişkin bir bahis oynandı diyeHukuken mümkün değil. Yani bunun tek bir istisnasına şerh düşebilirim. Belki burada çok çok ciddi bir cezai fiil varsa o zaman geriye dönük inceleme yapılarak şampiyonluğu ne derece etkilediğine bakarak bu ihtimal değerlendirilebilir diye düşünüyorum. TFF bu hakemler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.Haksızlarsa mahkemeye sevk eder ve bunlar hakkında da ciddi cezai yaptırımlar uygulanır.TFF'nin yapması gereken, şüphe bulunan yani bahis oynadığı hakkında şüphe bulunan hakemler hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aracılığıyla sevklerin düzenlenmesi, kendilerine sevk yazılarının gitmesi, onlardan savunmalarının istenilmesi, savunmaları alındıktan sonra tüm deliller incelenip bu hakemler hakkında bir karar verilmesi. Hatta soruşturma açılırken yani bu sevkler gönderilirken aynı zamanda bir tedbir kararı verilebilir ki sonuçlanana kadar bu hakemler hakemlik faaliyetine de devam edemesin. Hem tedbir konulursa müsabakaları yönetmelerinin önüne geçilir hem de verilecek karardan sonra ne olacağı görülür.