Tarihe damga vuran ikili!

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun ilk 10 haftasında savunma hattında yakaladığı istikrarla kulüp tarihine geçti. Bordomavili ekipte Arseniy Batagov-Stefan Savic ikilisi, 10 maç üst üste birlikte forma giyerek tam 33 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk stoper tandemi oldu. Kulüp tarihinde bu istikrarı en son yakalayan ikili, 1991-92 sezonunda forma giyen Lars Olsen- Kemal Serdar olmuştu.

SADECE 7 GOL!

Batagov ile Savic, sadece süreklilikleriyle değil performanslarıyla da alkış aldı. Batagov'un pas isabeti ve oyun kurulumundaki katkısı ile Savic'in hava toplarındaki hâkimiyeti Karadeniz ekibinin savunma direncini ligin en yüksek seviyesine taşıdı. 10 haftada sadece 7 gol yiyen Fırtına'nın başarısında bu oyuncuların payı çok büyük.