Teşhis var sonuç yok!

Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kalarak yine erkenden zirvenin uzağında kaldı ve 11 puan geriye düştü. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası sabrı ve transferi işaret ederken akıllara son iki hoca Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'in benzer ifadeleri geldi. Yalçın, 1-1 biten karşılaşmanın ardından, "Sorunumuz hemen çözülebilecek bir sorun değil. 2-3 transfer dönemi gerekiyor" dedi.

SOLSKJAER 'AMELİYAT' DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta geçen sezonun başında göreve gelen Giovanni van Bronckhorst, 5 Kasım 2024'te Malmö maçı öncesi, "Takımda değişiklikler olmalı. 2 transfer dönemi daha gerekebilir" ifadesini kullanırken, Ole Gunnar Solskjaer ise ligin 31. haftasında Başakşehir'e kaybedilen müsabaka sonrası, "Beşiktaş'a ameliyat lazım. Takımı ancak 2-3 transfer döneminde iyi bir yere getirebiliriz" yorumunu yapmıştı.

TRANSFERLER DE NETİCE VERMEDİ

Son 3 teknik adam da Beşiktaş'ın mevcut durumuna dair benzer ifadeler kullanırken bu süreçte gelen ve giden oyuncu sirkülasyonu da yaşandı ancak sonuç değişmedi. Beşiktaş yaklaşık 80 milyon Euro bonservis yüküne girdiği sezonda önce sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elendi. Ardından ligde ise daha 10. haftada 11 puan fark yedi.

EN DÜŞÜK PUAN YALÇIN'IN

SİYAH-BEYAZLILARDA Sergen Yalçın, 9 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 2 beraberlik alırken 1.56 maç başı puan ortalamasında kaldı. Solskjaer, Beşiktaş'ta 29 maça çıkıp 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak 1.72 puan ortalamasıyla görevden ayrıldı. Bronckhorst ise 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 1.70 puan ortalamasında kalmıştı.