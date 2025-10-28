Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldız futbolcunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.10.2025 16:03

Yıldız futbolcunun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Inter'in İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

AA
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol kalecisi Josep Martinez'in aracıyla çarptığı 81 yaşındaki tekerlekli sandalyeli yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, İspanyol kalecinin Como kentinde kullandığı araçla çarptığı yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Martinez'in kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma açıldığı kaydedildi.

