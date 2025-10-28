Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı 8 maçla başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda bugün 8 karşılaşma oynandı. Kupada bir önceki turdan gelen 39 takımla, bu turdan katılım sağlayan 17 takım mücadele ediyor. Bugün oynanan maçların 4'ünde ev sahibi ekipler, 4'ünde deplasman takımları tur sevinci yaşadı.

Türkiye Kupası'nda yarın 14 karşılaşma oynanacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: 4-0

Kepezspor - Özbelsan Sivasspor: 1-3

Fatsa Belediyespor - Van Spor FK: 3-3 (Pen 6-7)

52 Orduspor - Sarıyer: 0-2

Aliağa Futbol - Serik Spor: 4-3

Dersimspor - Fethiyespor: 0-3

Sakaryaspor - İnegölspor: 4-0

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: 1-0

