Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 11:30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.