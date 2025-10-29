Göztepe’de golcüler suskun!

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 10 maçta 12 gol atabilen Göztepe'de hücumdaki isimleri Juan, Janderson ve Sabra toplam 4 kez fileleri havalandırdı.

Juan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırırken, Sabra yine Beşiktaş müsabakasında jeneriklik bir gole imza attı. Janderson ise ilk golünü ise 3'üncü haftada deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaydetti. 2 de asist yapan Brezilyalı golcü Janderson son 7 maçta takıma herhangi bir skor katkısında bulunamadı. İbrahim Sabra ise Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanarak son 2 müsabakada forma giyemedi.

ROMULO BEĞENİ TOPLADI

Göztepe'nin yazın 20 artı 5 milyon euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e sattığı Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, Bundesliga'da 9 maçta 3 gol atı 3 de gol pası verdi. Romulo gösterdiği performansla beğenileri topladı.

EMERSON 2 GOL ATTI

Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında giden Emerson da Lig 1'de 5 maçta 2 gol atıp, 1 asistle oynadı. Yaz döneminde Kasımpaşa'ya giden yerli golcü Kubilay Kanatsızkuş ise İstanbul temsilcisinde gol sevinci yaşayamadı, 1 asist yapabildi.