İşte ‘bahsi’ geçen 152 hakem!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun başlattığı operasyonla bahis hesabı olan ve bahis oynayan hakemlerin tespit edildiği açıklanmış, kamuoyunda bu durum infial yaratmıştı. Bu hakemlerin kim olduğu merak edilirken TFF Hukuk Müşavirliği dün, aktif bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevkler, Futbol Disiplin Talimatı'nın "Bahis" başlıklı 57. maddesi uyarınca gerçekleşti. Özellikle FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün bu isimler arasında yer alması büyük yankı uyandırdı.

SAVUNMA VERECEKLER

Diğer 6 üst klasman hakemi ise Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer, Egemen Artun… 152 isim de 48 saat içinde savunma verecek. PFDK'nın kararı merakla bekleniyor. Konunun bir de adli boyutu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, en az 5 yıllık geriye dönük inceleme yapıldığını açıklamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili iş birliği içerisinde çalışıyor.



KÜÇÜK KİMDİR?

Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük, 14 Eylül 1992'de Adana'da doğdu. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında hakemlik kariyerine başlarken Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Trabzonspor-Karabük maçı ile ilk görevini aldı. İlk FIFA kokartını 2021'de taktı. Kariyerinde toplam 199 maç yönetti, 59 kez penaltı noktasını gösterdi.

57. MADDE NE DİYOR?

Hukuk Kurulu'nun PFDK'ya gönderdiği hakemlerin tamamı 57. maddeden, tedbirli olarak sevk edildi. Cezaları belli olana kadar bu hakemler görev yapamayacak. 57. maddenin içeriği ise şu şekilde: "Bu talimat kapsamındaki kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır." Disiplin Talimatı'na göre 45 gün ve fazlası hak mahrumiyeti alan hakemlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

VAR ODASINDAN OYNAMIŞLAR!

Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor. "Hakem VAR'a kaç kez gider, gider mi, gitmez mi" yönünde seçenekler mevcut. İddialara göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı. Hem yasal hem de yasal olmayan siteler üzerinden bahis skandalının gerçekleştiği belirtildi.



RAKAMLARLA BAHİS RAPORU



371 bahis hesabı olan hakem

152 aktif bahis oynayan hakem

7 üst klasman hakemi

15 üst klasman yardımcı hakem

36 klasman hakemi

94 klasman yardımcı hakem

1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

10 hakem 10.000 üzerinde maça bahis oynadı.

42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.

Bazı hakemler tek seferlik oynadı.



LİSTEDE KİMLER VAR?

7 ÜST KLASMAN HAKEMİ: Zorbay Küçük, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer, Egemen Artun

15 ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM: Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.

36 KLASMAN HAKEMİ: Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.

94 KLASMAN YARDIMCI HAKEM: Abdullah Yalçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan,

Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delimazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miski, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyükeken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Satılmış Furkan Demir, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Düyüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkisivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.



7 HAKEMİN KARNESİ NASIL?

ZORBAY KÜÇÜK, bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.

YUNUS DURSUN, bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.

SEYFETTİN ALPER YILMAZ, bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.

MELİH KURT, 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.

MEHMET ALİ ÖZER, bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.

EGEMEN ARTUN, 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.

MUHAMMED SELİM ÖZBEK, 3 maç yönetti.



BİNLERCE KİŞİ İNCELENECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "En az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesi için yoğun bir mesai gerekiyor. Ancak bu analizlerden sonra gerçek şüpheliler tespit edilecek."

SARAN: HİÇ ŞAŞIRMADIK!

F.BAHÇE Başkanı Sadettin Saran, hakemlerin açıklanması sonrası şöyle konuştu: "Zorbay Küçük ismine şaşırmadık. Daha isimler çıkacak. Şu anda takipteyiz. Yeri gelince konuşacağız. Sadece hakemlerle kalmayacak, bu işte başka şeyler de çıkacak."



GALATASARAY: TAHKİKAT KOMİSYONU KURULSUN

SARI-KIRMIZILI kulüp, resmi sitesinden bahisçi hakemlerin isimlerinin açıklanmasının ardından bir mesaj yayımladı. TFF ve futbol camiasına çağrıda bulunan, iş birliğine hazır olduğunu bildiren Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyacı olduğunu belirtirken, adaletin tam sağlanabilmesi adına tüm paydaşlar arasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurguladı. G.Saray, Türk futbolunun gelişimi için şu önerileri yaptı:

Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla bağımsız bir Tahkikat Komisyonu kurulması

Hakem atama sisteminin objektif, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması

Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi, öncelikli adımlar arasında yer almaktadır.