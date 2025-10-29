Yiğido’nun havası güneşli

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı, dün oynanan maçlarla başladı. Kepezspor FAŞ deplasmanına çıkan Sivasspor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdıran ekip oldu. 10'da Kimpioka'nın golü ile öne geçen konuk takım, Badji'nin golü ile farkı ikiye yükseltti. Ev sahibi Kepez, 30. dakikada Savaş Polat ile bulduğu golle farkı bire indirirken ikinci yarıda beraberlik için hücumlardan bir türlü sonuç alamadı. 87'de ise bu kez Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle, Sivasspor durumu 3-1'e getirip tur biletini aldı. Öte yandan Sivasspor'da takımın başına Osman Zeki Korkmaz yerine Mehmet Altıparmak getirildi.



KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

12.00: ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı, 13.00: Kahta 02-Kasımpaşa, 13.30: Beykoz Anadolu-Yalova, Muş-Menemen, Çankaya-1461 Trabzon, Erciyes 38-Ankara Keçiören, Karacabey Bld-M.Yeşilyurt, Silifke Bld -Amed SF, 15.00 Bursa Yıldırım-Alanya, 15.30 PendikÇorlu, Çorum-Kütahya, Orduspor 1967-Erbaa, 18.00 Manisa-Muğla, 20.30 Antalya-Bursa.