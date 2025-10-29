Ziraat Türkiye Kupası: Eze hat-trick yaptı, Çorum FK, Kütahyaspor’u eledi!

Çorum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında sahasında Kütahyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Barış Çiçeksoyu
Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Yazgan (Yusuf Güzel dk. 82), Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber (Çınar Temir dk. 88), Kadir Seven, Caner Osmanpaşa, Emeka Friday Eze, Atakan Cangöz (Furkan Çetinkaya dk. 69), Eren Karadağ
Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Akkaynak, Yusuf Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Braian Jose Samudio Segovia, Oğulcan Çağlayan, Erkan Kaş,
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Kütahyaspor: Muhammet Özkan, Emir Can Çelik (Abdullah Tazgel dk. 64), Okan Ağrap, Berk Akgönül (Bora Yağız Aydın dk. 71), Embiya Ayyıldız, Enginalp Yamaç, Civan Süer (Arda Kılıç dk. 71), Okan Erdik, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Berkan Ünal dk. 64), Yiğit Emir Ekiz (Alperen Bildik dk. 87), Enes Yiğit
Yedekler: Umut Kılıç, Mert Dar, Mehmet Onur Işıkhan, Hidayet Mert Demir,
Teknik Direktör: İlker Avcıbay
Goller: Emeka Friday Eze (dk.9, 19 ve 74) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Atakan Cangöz, Kerem Kalafat (Çorum FK), Emir Can Çelik (Kütahyaspor)