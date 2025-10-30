Bekle beni aşkım!

Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin yoluna devam ederken Mauro İcardi'nin menajerinin yaptığı sürpriz çıkış, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.oyuncunun menajeri Pino'nun, önceki gün "Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez.Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor" sözleriyle G.Saray'ı markaj altına alması can sıktı.Başkan Dursun Özbek daha önceKulüp, sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili karar verebilir" diyerek kurmaylarına acele edilmemesi talimatı vermişti. Menajerin açıklamalarını, ücretinin arttırılması için stratejik bir hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" derken bu konuda geri adım atmayacak. 32 yaşındaki oyununun durumunu İtalya da yakından takip ediyor.2022 yazında G.Saray'a gelen İcardi, sarı-kırmızılılarda 100. kez Trabzonspor karşısında giyecek. 4 sezonda oynadığı 99 maçta 67 gol-22 asiste imzasını koyan Tangocu, derbide 'dalya' diyecek.. Türkiye'de en fazla skor katkısında bulunmuş yabancı oyuncu ise Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza. 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarsan Alex, sarılacivertli formayı giydiği ilk 100 maçta 55 gol atmıştı. İcardi, 99 müsabakada 67 gol kaydetti.Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 509 dakika forma giyen İcardi, 6 kez ağları sarstı. Arjantinli yıldız girdiği pozisyonları gole çevirmede ise yüzde 35 oran yakaladı.2023/24 sezonunda 25 golle Süper Lig'de krallık tacını takan Arjantinli yıldız, daha önce de İtalya Serie A'da iki kez tahta çıkmayı başarmıştı.