Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor

Ligde geride kalan 10 haftada Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayarak 22 puanı hanesine yazdırdı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 12 gol gördü. Domenico Tedesco'nun ekibi ise 10 maçta 18 gol kaydederken rakiplerine 6 kez gol şansı verdi.

FENERBAHÇE SAVUNMASI GEÇİT VERMİYOR

Ligde oynadığı 10 maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın (5) ardından Göztepe'yle birlikte ligin en az gol yiyen ekibi.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 5 müsabakada kalesini gole kapatırken maçların ilk yarılarında rakiplerine yalnızca 2 kez gol şansı verdi.

İç sahada Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken taraftarının önünde karşılaştığı Alanyaspor mücadelesinde de ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.

Tedesco'nun ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda ise ilk devrelerde rakiplerine gol şansı vermedi.

Rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 berabeklik yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 gol bulurken 2 gol yedi.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 4 MAÇTA DA GOL YEDİ

Bu sezon sahasında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, taraftarı önündeki müsabakaların hepsinde rakiplerine gol şansı verdi.

İlk iç saha maçında Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen siyah-beyazlılar, evindeki bir sonraki karşılaşmada yine uzatma dakikalarında kaydettiği golle RAMS Başakşehir'i 2-1'le geçti.

Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk golü yediği maçlarda tek galibiyetini aldı.

Evinde Kocaelispor'u ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadelede 3-1'le geçen Sergen Yalçın'ın ekibi, son iç saha maçında Gençlerbirliği karşısında öne geçmesine karşın 2-1 kaybetti.

Sahasındaki 4 maçta 8 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki 10 maçın ise 8'inde rakiplerine geçit verirken, yalnızca erteleme müsabakaları olan Kayserispor ve Konyaspor mücadelelerinde gol yemedi.

FENERBAHÇE, İLK GOLÜ ATTIĞI 7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda ilk golü bulan taraf oldu.

Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından 3'er puanla ayrılan sarı-lacivertli takım, 6 rakibi karşısında da ilk golü atan taraf oldu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında ise ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda 2-1 öne geçmişti. Fenerbahçe, öne geçmesine karşın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 4 lig maçından beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 2 mücadelede rakipleriyle 0-0 berabere kalırken, diğer 2 beraberlikte ise öne geçmesine karşın puan kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İLK GOLÜ ATTIĞI 7 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN KAYBETTİ

Ligde 5 galibiyeti bulunan Beşiktaş, bu maçların dördünde ilk golü bulup galibiyete uzanırken, RAMS Başakşehir karşısında geriye düşmesine karşın 3 puana uzanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı 10 maçın 7'sinde öne geçen taraf olurken bu karşılaşmaların üçünde puan kaybı yaşadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Derbinin ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci devrede öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, son lig maçında ise Kasımpaşa deplasmanında ilk golü bulan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, kazanılan penaltıdan yararlanamazken bu pozisyonun dönüşünde ise kalesinde golü görerek rakibiyle 1-1 berabere kaldı.