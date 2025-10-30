Fatih Tekke’nin büyük sınavı!

Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı, Fatih Tekke'nin kariyerinde özel bir yer tutuyor. Teknik direktörlük kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan genç çalıştırıcı, hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor.48 yaşındaki hoca, henüz galibiyet çıkaramadı.bu yenilgilerin tamamıbüyükmaçlarda geldi.Galatasaraykarşılaşması,hemTekke'ninhem de takımınınbüyükmaçlardakişanssızlığınıkırmak adına kritikbir fırsat olarak görülüyor.Trabzonspor,Galatasaray'ageçen sezon hemligde hem de kupadakaybetmişti.