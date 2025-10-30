Fatih Tekke’nin büyük sınavı!

Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı, Fatih Tekke'nin kariyerinde özel bir yer tutuyor. Teknik direktörlük kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan genç çalıştırıcı, hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor. Trabzonspor'un başında 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere toplam 4 derbiye çıkan
48 yaşındaki hoca, henüz galibiyet çıkaramadı.
Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde son iki sezonda oynadığı 21 lig maçında yalnızca 3 kez mağlup olurken,
bu yenilgilerin tamamı
büyük
maçlarda geldi.
Galatasaray
karşılaşması,
hem
Tekke'nin
hem de takımının
büyük
maçlardaki
şanssızlığını
kırmak adına kritik
bir fırsat olarak görülüyor.
Trabzonspor,
Galatasaray'a
geçen sezon hem
ligde hem de kupada
kaybetmişti.