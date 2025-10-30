Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke’nin büyük sınavı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025

Trabzonspor’un başında İstanbul ekiplerine karşı çıktığı 4 maçı da kazanamayan 48 yaşındaki hoca, G.Saray karşısında bir ilki başarmanın peşinde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı, Fatih Tekke'nin kariyerinde özel bir yer tutuyor. Teknik direktörlük kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan genç çalıştırıcı, hem serisini sürdürmek hem de ilk derbi zaferini elde etmek istiyor. Trabzonspor'un başında 3'ü ligde, 1'i kupada olmak üzere toplam 4 derbiye çıkan 48 yaşındaki hoca, henüz galibiyet çıkaramadı.
Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde son iki sezonda oynadığı 21 lig maçında yalnızca 3 kez mağlup olurken, bu yenilgilerin tamamı büyük maçlarda geldi. Galatasaray karşılaşması, hem Tekke'nin hem de takımının büyük maçlardaki şanssızlığını kırmak adına kritik bir fırsat olarak görülüyor. Trabzonspor, Galatasaray'a geçen sezon hem ligde hem de kupada kaybetmişti.

