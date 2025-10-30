Mourinho’nun tam tersini yapıyor!

Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle güven tazeleyen ve takım ruhunu tesis etme yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, gözünü pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevirdi.Son 6 maçın 5'ini kazanarak eleştirileri bertaraf eden 40 yaşındaki teknik adam, dev karşılaşma öncesinde hiçbir riski göze almak istemiyor.Gaziantep galibiyeti sonrası futbolcularına iki gün izin veren Tedesco, bu sürede bile çalışmalarını sürdürdü.Sakatlığını tamamen atlatan Fred, fiziksel ve mental olarak hazır hale geldi. Forvet arkası pozisyonu ise Tedesco'nun en çok düşündüğü bölge.Tedesco'nun oyuncularına mesajı net:Eski hoca Mourinho ise savunma futboluyla meşhurdu.