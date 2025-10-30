Mourinho’nun tam tersini yapıyor!

Gaziantep deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetle güven tazeleyen ve takım ruhunu tesis etme yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, gözünü pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevirdi. İtalyan çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda oynayacağı ilk derbi sınavında sadece galibiyet hedefliyor.
Son 6 maçın 5'ini kazanarak eleştirileri bertaraf eden 40 yaşındaki teknik adam, dev karşılaşma öncesinde hiçbir riski göze almak istemiyor.
10 NUMARADA REKABET YAŞANIYOR
Gaziantep galibiyeti sonrası futbolcularına iki gün izin veren Tedesco, bu sürede bile çalışmalarını sürdürdü. Rakip analizlerine başlayan genç teknik adam, Alvarez ve İsmail Yüksek ikilisiyle orta sahadaki dengeyi koruyacak.
Sakatlığını tamamen atlatan Fred, fiziksel ve mental olarak hazır hale geldi. Forvet arkası pozisyonu ise Tedesco'nun en çok düşündüğü bölge. Formda Talisca ile birlikte Asensio da bu pozisyonun güçlü adayları arasında.
Tedesco'nun oyuncularına mesajı net: "Geçen sezonki derbileri unutun, cesur futboldan asla taviz vermeyin."
Eski hoca Mourinho ise savunma futboluyla meşhurdu.