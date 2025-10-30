Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sörloth’u başkan bitirecek
Giriş Tarihi: 30.10.2025

Hücum gücünü zenginleştirmek için devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, bu operasyona büyük önem veriyor. Saran'ın, Norveçli yıldızın transferini bitirmek için bizzat devreye girmeyi planladığı aktarıldı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki golcüyle ilgilenmiş ancak sonuçlandırılamamıştı.

FIRTINALAR ESTİRİP GİTTİ!
2019/2020 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da fırtınalar estiren Sörloth, Süper Lig'de 24 golle kral olmuştu. Norveçli forvet, bordo-mavili formayla toplam 49 maçta 33 gol, 11 asiste imza atmıştı. Temmuz 2024'te 32 milyon Euro'ya Villarreal'den, Atletico Madrid'e giden 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde 64 karşılaşmada 26 gol, 2 asist üretti. Norveç Milli Takımı'ın da formasını giyen Sörloth, 66 kez sahaya çıkarken, 24 gol kaydetti.

