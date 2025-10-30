Sörloth’u başkan bitirecek

Hücum gücünü zenginleştirmek için devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. İspanyol basınındanhaberine göre; sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, bu operasyona büyük önem veriyor.Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de 29 yaşındaki golcüyle ilgilenmiş ancak sonuçlandırılamamıştı.sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da fırtınalar estiren Sörloth, Süper Lig'de 24 golle kral olmuştu. Norveçli forvet, bordo-mavili formayla toplam 49 maçta 33 gol, 11 asiste imza atmıştı. Temmuz 2024'te 32 milyon Euro'ya Villarreal'den, Atletico Madrid'e giden 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinde 64 karşılaşmada 26 gol, 2 asist üretti. Norveç Milli Takımı'ın da formasını giyen Sörloth, 66 kez sahaya çıkarken, 24 gol kaydetti.