Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:47

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta cuma günü oynanacak RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi cuma günü açılacak. Derbide Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

