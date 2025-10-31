Kimse futbolu kirletemez bu bir hesaplaşmadır

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Hakemlik onur mesleğidir" diyen Hacıosmanoğlu şunları söyledi: "Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediğimizi birçok kez ifade ettik. Bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir!"

KURULLARIMIZ TÜM DETAYLARIYLA ARAŞTIRIYOR

"Hakemlik onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır. Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle ceza alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız."



KENDİNİZE AVANTAJ DEVŞİRMEYİN!

"FUTBOL paydaşlarımızdan gelen açıklamaları da dikkatle takip etmekteyiz. Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız. Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin."

ONURLU HAKEMLERLE DEVAM EDECEĞİZ

"Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız."