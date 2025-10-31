Özbek: TFF’nin yanındayız!

Başkanı Dursun Özbek, hakemlerin içinde bulunduğu bahis skandalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Gözüken husus hiç de iç açıcı değil" diyen ve her türlü desteklerinin TFF ile olduğunu belirten Özbek, şu ifadelerle de, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok.Olacak gibi değil. Özellikle, bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. TFF, bu işi yürütüyor.Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Türk basınında değil, Avrupa basınında da irdeleniyor.En süratli şekilde araştırmaların, soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım. O itibarla G.Saray Kulübü böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılmasında, ortaya çıkarılmasında fayda var" çağrıda bulundu.