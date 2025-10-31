PFDK’dan Bursaspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası

PFDK, 25 Ekim'de oynanan 2'nci Lig Kırmızı Grup müsabakası Bursaspor-Muş Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarların neden olduğu, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, yeşil-beyazlı kulübe, aynı sezon içinde ilk kez bu eylemin gerçekleşmiş olması nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 53/2'nci maddesi uyarınca ihtar cezası verdi. Ayrıca aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor, FDT'nin 52/2'nci maddesi gereği bir resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ile cezalandırıldı. Ceza, TFF tarafından alınan kararın ardından Bursaspor'un bir sonraki iç saha karşılaşmasında uygulanacak.