Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında kazandı!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 22:06

Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 22'ye yükseltti. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AA
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında kazandı!

1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 35 ve 62. dakikalarda Eren Tozlu, 88. dakikada ise Sylla kaydetti. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 22'ye yükseltirken, Hatayspor 4 puanda kaldı.

Stat: Mersin

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)

Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz