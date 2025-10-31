Trendyol 1. Lig: Erzurumspor, Hatayspor deplasmanında kazandı!

1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 35 ve 62. dakikalarda Eren Tozlu, 88. dakikada ise Sylla kaydetti. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 22'ye yükseltirken, Hatayspor 4 puanda kaldı.
Stat: Mersin
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Yiğit Ali Buz (Dk. 88 Melih Şen), Hodzic, Kilama, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 78 Baran Sarka), Görkem Sağlam, Ali Yıldız (Dk. Selimcan Temel (Dk. 88 Ersin Aydemir), Strandberg (Dk. 78 Mustafa Said Aydın)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye (Dk. 77 Sefa Akgün), Benhur Keser (Dk. 58 Sylla), Crociata (Dk. 58 Adem Eren Kabak), Torrejon (Dk. 80 Muhammed Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu (Dk. 77 Murat Cem Akpınar)
Goller: Dk. 37, Dk. 62 Eren Tozlu, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Selimcan Temel, Dk. 39 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 90 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 42 Crociata, Dk. 48 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)