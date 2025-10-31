Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Volkan Demirel ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Volkan Demirel, başkent ekibinin başında ilk maçına çıkacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk sınavını Göztepe deplasmanında verecek.

Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan, Ensar Kemaloğlu ve Dal Varesanovic maçta forma giyemeyecek.

