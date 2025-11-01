Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile ligde 100. maçını oynadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında, Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kulüp tarihinde önemli bir başarı elde etti.

Müsabakaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Bardakcı, Galatasaray formasıyla ligde 100. maçını oynadı.

Aslan'da 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 100, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi. Abdülkerim Bardakcı söz konusu mücadelelerde 15 defa da gol sevinci yaşadı.

Bardakcı, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er kez de TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca sarı-kırmızılıların kaptanları arasında yer alıyor.

