Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:15

Andre Onana: Çok iyi oynayabileceğimizi gösterdik

Trabzonspor'un Kamerunlu eldiveni Andre Onana, Galatasaray maçı ardından gösterdikleri performansa vurgu yaptı. İşte Onana'nın açıklamaları...

Andre Onana: Çok iyi oynayabileceğimizi gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Onana, "Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynayabileceğimizi de gösterdik." dedi.

"AMACIMIZ KAZANMAKTI"

Açıklamalarına devam eden Kamerunlu file bekçisi,"Rakiplerimize şunu gösterdik; biz takım olarak iyi oynuyoruz. Bizim adımıza önemliydi bu. Geliş amacımız kazanmaktı. Her zaman kazanmak istiyoruz. Kazanamadık belki ama bu 1 puan gelecek adına önemli kazanımlar getirecek." ifadelerini kullandı.

Andre Onana: Çok iyi oynayabileceğimizi gösterdik
