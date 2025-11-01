Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Güler, Kylian Mbappe işbirliği Real Madrid'e galibiyeti getirdi!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:20 Son Güncelleme: 2.11.2025 01:21

Arda Güler, Kylian Mbappe işbirliği Real Madrid'e galibiyeti getirdi!

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid, Arda Güler ve Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Valencia'yı 4-0 mağlup etti.

Arda Güler, Kylian Mbappe işbirliği Real Madrid’e galibiyeti getirdi!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan müsabakayı eflatun-beyazlılar 4-0 kazandı.

Xabi Alonso'nun öğrencilerine 3 puanı getiren golleri; 19. ve 31. dakikalarda Kylian Mbappe, 44. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Carreras kaydetti.

Öte yandan 43. dakikada Vini Jr. kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ARDA'DAN MBAPPE'YE BİR ASİST DAHA

Milli yıldızımız Arda Güler, 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin 2. golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 18. sırada 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise Real Betis ile evinde oynayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Güler, Kylian Mbappe işbirliği Real Madrid'e galibiyeti getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz