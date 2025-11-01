Arda Güler, Kylian Mbappe işbirliği Real Madrid’e galibiyeti getirdi!

ARDA'DAN MBAPPE'YE BİR ASİST DAHA

Milli yıldızımız Arda Güler, 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin 2. golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 18. sırada 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise Real Betis ile evinde oynayacak.