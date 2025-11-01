Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adaylarıArda Güler - Türkiye - Real MadridKenan Yıldız - Türkiye - JuventusAyyoub Bouaddi - Fransa - LilleDean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real MadridDesire Doue - Fransa - Paris Saint-GermainEthan Nwaneri - İngiltere - ArsenalGeovany Quenda - Portekiz - SportingLamine Yamal - İspanya - BarcelonaLeny Yoro - Fransa - Manchester UnitedMyles Lewis-Skelly - İngiltere - ArsenalPau Cubarsi - İspanya - BarcelonaRodrigo Mora - Portekiz - PortoWarren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-GermainEstevao - Brezilya - ChelseaFranco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real MadridRayan - Brezilya - Vasco de GamaVitor Roque - Brezilya - Real Betis & PalmeirasObed Vargas - Meksika - Seattle SoundersNestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / WatfordEliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adaylarıArda Güler - Türkiye - Real MadridBruno Fernandes - Portekiz - Manchester UnitedCole Palmer - İngiltere - ChelseaFlorian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / LiverpoolJude Bellingham - İngiltere - Real MadridKevin De Bruyne - Belçika - Manchester City / NapoliLamine Yamal - İspanya - BarcelonaMartin Odegaard - Norveç - ArsenalPedri - İspanya - BarcelonaVitinha - Portekiz - Paris Saint-GermainLionel Messi - Arjantin - Inter MiamiJames Rodrguez - Kolombiya - LeonReo Hatate - Japonya - CelticMohammed Kudus - Gana - West Ham / TottenhamMalik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen