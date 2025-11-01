Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.
Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.
Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları
Arda Güler - Türkiye - Real Madrid
Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus
Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille
Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid
Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain
Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal
Geovany Quenda - Portekiz - Sporting
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Leny Yoro - Fransa - Manchester United
Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal
Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona
Rodrigo Mora - Portekiz - Porto
Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain
Estevao - Brezilya - Chelsea
Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid
Rayan - Brezilya - Vasco de Gama
Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras
Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders
Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford
Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları
Arda Güler - Türkiye - Real Madrid
Bruno Fernandes - Portekiz - Manchester United
Cole Palmer - İngiltere - Chelsea
Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / Liverpool
Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid
Kevin De Bruyne - Belçika - Manchester City / Napoli
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Martin Odegaard - Norveç - Arsenal
Pedri - İspanya - Barcelona
Vitinha - Portekiz - Paris Saint-Germain
Lionel Messi - Arjantin - Inter Miami
James Rodrguez - Kolombiya - Leon
Reo Hatate - Japonya - Celtic
Mohammed Kudus - Gana - West Ham / Tottenham
Malik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen