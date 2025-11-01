Başakşehir, 90+1’de uçtu

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Kocaelispor'u ağırladı.Başakşehir bu sezon sahasında ilk kez galip geldi ve iki maç üst üste kazandı. Körfez ekibinin ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Öte yandanAyrıca Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Başakşehir-Kocaelispor maçını tribünden takip etti. Turuncu-lacivertliler puanını 13'e çıkarırken yeşil-siyahlılar da 11 puanda kaldı.