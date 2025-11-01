Başakşehir, 90+1’de uçtu

TRENDYOL
Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Kocaelispor'u ağırladı. İstanbul ekibinin 1-0 kazandığı müsabakada golü 90+1. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti.
Başakşehir bu sezon sahasında ilk kez galip geldi ve iki maç üst üste kazandı. Körfez ekibinin ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Öte yandan Kocaeli tribünleri, kararlarından memnun olmadıkları hakem Batuhan Koral'a ''İddia yapsana Batuhan Koral iddia yapsana'' tezahüratında bulundu.
Ayrıca Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Başakşehir-Kocaelispor maçını tribünden takip etti. Turuncu-lacivertliler puanını 13'e çıkarırken yeşil-siyahlılar da 11 puanda kaldı.