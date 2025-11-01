Büyük maçların hocası

Galatasaray'ın başında 100. lig galibiyetini Göztepe'den alan Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı derbilerde büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, Buruk döneminde derbi zaferlerine alıştı. Son 4 sezonda Fenerbahçe'yi 5, Beşiktaş'ı 4 ve Trabzonspor'u 6 kez mağlup eden Aslan, derbi haftasında arayı açmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta konuk edeceği bordomavilileri yenerse, Süper Lig'in zirvesinde tek kalacak ve yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerini strese sokacak

'FARKI KORUMAK ÖNEMLİ SINAVDAN MUTLU ÇIKALIM'

Trabzonspor karşılaşmasını şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olarak gören 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi. Yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi planlayan Buruk'un, "Avrupa'da da zorlu maçlara çıkacağımız dönemde ligde farkı korumak çok önemli. Taraftarımızı arkamıza alıp bu sınavdan da mutlu çıkalım" dediği öğrenildi.



ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ SERİ

GALATASARAY, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta mağlup olmadı. Geçen sezon başında Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 1 yılı aşkın sürede RAMS Park'ta oynadığı 31 karşılaşmada 23 galibiyet-8 beraberlik aldı.

SANCHEZ CEZALI, SİNGO İYİLEŞTİ

G.SARAY'DA Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek, Torreira ise sınırda... Uruguaylı orta saha, sarı kart görürse Kocaeli mücadelesinde yer alamayacak. Öte yandan Singo iyileşti ve son idmanda takımla çalıştı.