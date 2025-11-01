Fatih Tekke: Çalıştığımızın karşılığını aldık

"ÇALIŞTIĞIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK"

"1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik. Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce. Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var."

"İçeride maç sonrasında söylediğim bir şey var. Maç sonrasında takıma mutluluğumu ifade ettim. 'Gurur duyuyorum' dedim. Yeterliydi. 3 aylık bir takımdan bahsediyoruz. 7 ay önceki durumu biliyoruz. Gören görüyor bunlar. Oyuncuların o duyguyu vermesi çok değerliydi. Çok kolay halledilebilir bir şey değildi. Allah yardım ediyor. Vurgu yapmak istediğim şey şu; bu ifadelerim karşılık da bulmayabilir yaşamımızda, belki ligin sonunda. Bu takıma aşırı sorumluluk ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok. Biz etap etap gitmek zorundayız. Bu sezonki hedefimiz belli. Bu oyuncuların çoğu genç. Hata yapacaklar. Çoğunun hata yaptığı maç oynamadık. Tecrübeli oyuncularımız var, daha onlarsız oynamadık. Oyuncularımın övülmesini istiyor. Çok iyi çalışıyorlar. Bu olumlu ve iyi bir durum. Devam ettirmeye çalışacağız."