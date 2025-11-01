Göztepe, Gençlerbirliği’nin tek golle geçti! Volkan Demirel siftah yapamadı...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladı.
İzmir temsilcisi, mücadeleyi 45+1. dakikada Juan Santos'un kaydettiği golle 1-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu. Göztepe'nin 2 maçlık mağlubiyet serisi son buldu.
DEMİREL İLK MAÇINDA PUAN ALAMADI
Volkan Demirel ise Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk maçtan puansız ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.