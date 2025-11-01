Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Gençlerbirliği'nin tek golle geçti! Volkan Demirel siftah yapamadı...
Giriş Tarihi: 1.11.2025 19:11

Göztepe, Gençlerbirliği'nin tek golle geçti! Volkan Demirel siftah yapamadı...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkan Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Göztepe, Gençlerbirliği’nin tek golle geçti! Volkan Demirel siftah yapamadı...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladı.

İzmir temsilcisi, mücadeleyi 45+1. dakikada Juan Santos'un kaydettiği golle 1-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu. Göztepe'nin 2 maçlık mağlubiyet serisi son buldu.

DEMİREL İLK MAÇINDA PUAN ALAMADI

Volkan Demirel ise Gençlerbirliği'nin başında çıktığı ilk maçtan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 19'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı. Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Gençlerbirliği'nin tek golle geçti! Volkan Demirel siftah yapamadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz