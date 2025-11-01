Hedefimiz gruplara kalmak

Sadettin Özer şöyle devam etti: "Maddi durumu orta seviyede bir kulübüz. BAL Ligi'ndeki her takım gibi bizim de ekonomik sıkıntılarımız var. Buna rağmen büyük bir inançla yolumuza devam ediyoruz. Ligde 3'te 3, kupada 3'te 3 yaparak çok önemli bir çıkış yakaladık. Hedefimiz kupada gruplara kalmak. BAL Ligi'ndeki gençler için bu turnuva çok büyük bir fırsat. Herkes, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon gibi büyük takımlara karşı oynamayı istiyor. Çünkü bu tür maçlar hem motivasyon hem de vitrin açısından çok önemli."



TEŞEKKÜRLER SABAH SPOR

SADETTİN Özer, "Alt liglerde mücadele eden takımlara değer verdiği ve destek olduğu için SABAH Spor ailesine teşekkür ediyoruz. Kahta 02 Spor olarak sizlere minnettarız" dedi.