Keçiörengücü, Sarıyer’i eli boş gönderdi!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü, sahasında Sarıyer ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Diouf, 35. dakikada ise Oğuzcan Çalışkan kaydetti. Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 14'e çıkardı. Sarıyer ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sarıyer, Vanspor FK'yı ağırlayacak. Keçiörengücü ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada Sarıyer'de Camara'nın hatalı geri pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mame Diouf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



22. dakikada Sarıyer'de Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında, Anziani kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



26. dakikada Keçiörengücü gole yaklaştı. Halil Can'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Oğuzcan iyi yükselip vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



35. dakikada Keçiörengücü'nde Rroca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Oğuzcan arka direkte kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0



60. dakikada Keçiörengücü'nde sağ kanattan Roshi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mame Diouf, uçarak yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-0



Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Mehmet Pekmezci



Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Eduart Rroca (Alper Potuk dk. 84), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Francis Ezeh (Hüseyin Bulut dk. 78), Halil Can Ayan (Odise Roshi dk. 46), Andre Sitoe, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 89), Mame Diouf (J. Fernandes dk. 84), Berkan Mahmut Keskin



Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Odise Roshi, Ali Akman, Hüseyin Bulut, Hakan Bilgiç, Haqi Osman, Alper Potuk, Junior Fernandes



Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak



Sarıyer: Alperen Uysal, Fethi Özer, Malaly Dembele (Hamidou Traore dk. 70), J. Anziani (Anıl Koç dk. 70), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Berkay Aydoğmuş (Babacar Khouma dk. 56), Ömer Bayram, Hasan Yeşilyurt (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 84), Moustapha Camara, Paul Urie (Muhammed Mert dk. 84)



Yedekler: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore, Muhammed Mert, Anıl Koç, Babacar Khouma, Muhammet Ali Özbaskıcı, Oğuzhan Yılmaz, Ozan Sol



Teknik Direktör: Servet Çetin



Goller: Mame Diouf (dk. 19 ve 60) Oğuzcan Çalışkan (dk. 35) (Keçiörengücü)



Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Keçiörengücü), Hamidou Traore (Sarıyer)