SABAH Spor’un iki usta yazarı, G.Saray-Trabzonspor maçını mercek altına aldı

SORULAR

1- İki takımın bu sezonki performanslarına bakınca kritik maç için kim ağır basıyor?



2- Trabzonspor'un büyük çıkışı, G.Saray'ın serisi var… Bir yanda Okan Buruk bir yanda Fatih Tekke! Hocaların derbi performansına ne dersiniz?



3- Osimhen-Onuachu öne çıkıyor ama iki takımın da formda isimleri var! Hangi oyuncular yıldızlaşır?



4- Teknik açıdan bakıldığında oyun şablonlarında nasıl bir maç bizi bekliyor? Uğurcan- Onana rekabetine ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN



GOLCÜLERIN DÜELLOSU

"Victor Osimhen'in çalışkanlığı G.Saray hücum hattının konforlu mücadele etmesini sağlıyor."



ONUACHU'YU KIM TUTACAK?

1- Galatasaray hem Avrupa'da hem de ligde olmak üzere iki cephede, Trabzonspor ise bir cephede savaşıyor. İki takıma bu yönden bakınca sarıkırmızılı ekibi daha başarılı bulurum. Süper Lig'de yenilgisiz devam ediyor, Avrupa'da 3'te 2 yapıp Liverpool gibi bir devi yendiler. Yenilenen Trabzonspor, fizik gücü, omurgası, takım uyumu ile keyif veriyor. G.Saray'ın önemli eksikleri var. Sanchez, Singo ve İlkay'ın olmaması oyun ritminde zaman zaman dalgalanmalar yaratıyor. Özellikle bu sezon çok formda olan Paul Onuachu ile savunmada kim eşleşecek bunu gerçekten merak ediyorum.



HOCA BAŞARI İLE YÖNETİYOR

2- Ligin ilk iki sırasında iki Türk hocanın yönettiği takımlar var. Bu da bizlere gurur veriyor. Okan Buruk da Fatih Tekke de kulüplerinin tarlalarından çıkmış isimler. Oyunculuk dönemleri çok başarılıydı, aidiyet duyguları da çok yüksek. Fatih Tekke, Trabzonspor'u antrenör takımı yapmak için büyük uğraşlar veriyor ve hızla başarı merdivenlerini tırmanıyor. Oyuncu olarak lig ve Avrupa'da büyük başarılara imza atan Okan Buruk da gövdeli kadroyu adaletli şekilde, başarı ile yönetiyor.



OSİMHEN DAHA ATLETİK

3- Dev maçta Nijeryalıların kapışması olacak. Osimhen, kalitesini, golcülüğünü ve gücünü kanıtlamış bir isim. Onuachu da uzun boyuna rağmen çabukluğu ve attığı gollerle Trabzonspor'da fark yaratıyor. Osimhen'i Onuachu'dan ayıran en önemli özellik atletik yapısı ve önde rakip savunmalara baskı yapması. Osimhen'in çalışkanlığı G.Saray hücum hattının konforlu mücadele etmesini sağlıyor. Onuachu ise duran toplarda uzun boyundan dolayı Trabzon'un büyük bir silahı. İki golcünün düellosunu izleyeceğiz.



TORREİRA'NIN DÖNÜŞÜ AVANTAJ

4- G.Saray için bu kritik maçta ağır favori diyemem! Çünkü G.Saray'ın omurgası içinde olan önemli oyuncuları eksik. Torreira'nın geri dönüşünü avantaj olarak görüyorum. Trabzon'un çabuk oyuncuları var. G.Saray, takım halinde önde rakibe etkili baskı yapıyor. Gerektiğinde kompakt oyuna dönüp takım savunmasını öne çıkarıp hızlı ataklarla rakip kalede pozisyonlar üretiyor. Trabzon oyun planında en önemli yer tutan duran toplardır! G.Saray'ın Onuachu'lu Trabzon hücum hattına ciddi önlem alması gerekiyor. Maçın kader ismi iki kaleci olabilir. Onana, 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynuyor! Yıllarca Trabzonspor'un kaptanı olan Uğurcan için bu büyük maç 'duygusal olarak ağır basar mı' sorusu da akıllara geliyor.



İSKENDER GÜNEN



KANAT ATAĞI KILIDI AÇAR

"G.Saray, rakibi hataya zorluyor. Trabzonspor, topu rakip alana hızlı taşıyarak strateji kurmalı."



TRABZONSPOR SÜRPRİZ DEĞİL!

1- Süper Lig'de ilk 2 sırayı alan takımlar… Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı maçta kadro zenginliği açısından Trabzonspor'a göre önde duruyor. Bir de taraftarıyla bütünleştiğinde istenilen sonuçları rahatlıkla almakta. Trabzonspor ise Fatih Tekke'nin geçen sezon geldikten sonra yeni bir yapılanmanın içerisine girdi. Şu an gelinen noktada yeterli bir kadro zenginliği bulunmamasına rağmen her geçen hafta üstüne koyarak giden bir takım. Her ne kadar G.Saray, Trabzon'a göre avantajlı olsa da Trabzonspor'un kazanması sürpriz sayılmamalı.

BURUK'UN OLANAKLARI ÇOK FAZLA

2- G.Saray, son 3 yılın şampiyonu olarak sahaya çıkmakta. Oturmuş bir kadroya sahip. Giren çıkan oyuncularda sonucu değiştirebilecek yetenekli isimler var. Trabzonspor ise genç ve deneyimi G.Saray'a göre daha az bir oyuncu grubuna sahip. Ama bir başka gerçek var ki, sezon başından beri geldikleri nokta saygıyla karşılanmalı. Okan Buruk'un, Fatih Tekke'ye göre elinde olan çok daha fazla olanak var.



KANATLAR ŞANSI YÜKSELTİR

3- Büyük maçlarda en önemli bölge olarak orta saha öne çıkar. Çünkü bu mevki bir takımın kalbi konumunda. Bir de savunma oyuncularının birlikte oynama alışkanlıkları ve hata yüzdelerinin düşük olması. Önde ise G.Saray'da Osimhen büyük bir güç. Onuachu ise sezon başında beri Trabzonspor'u taşıyan isim. Yalnız iki kenardan da atak girişimlerini kim daha iyi organize ederse daha şanslı olan taraf olur. Orta alanda Lemina- Torreira… Trabzonspor'da ise Folcarelli ve Oulai'nin performansları büyük önem taşımakta.



TEKKE'NİN ÇIKIŞ PLANI!

4- En önemli soru, Trabzonspor'un nasıl bir strateji ile oyuna başlayacağı. Fatih Tekke'nin pasla savunmadan çıkmayı öne çıkaran bir sistemi var. Fakat G.Saray (Bodo/Glimt maçındaki gibi) önde yaptığı presle rakibi hataya zorlayan ve rakipten aldığı toplarla pozisyona giren bir takım. O halde Fatih Tekke'nin bu strateji yerine topu rakip alana göndererek bir oyun kurgusu içerisinde olması gerekmekte. (Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor'un F.Bahçe'yi 3-2 yendiği maç en iyi örnek). Uğurcan-Onana'yı bir rekabet olarak değerlendirmek yanlış. Çünkü Uğurcan, Trabzonspor'da oynadığı süreçte takımın şampiyonluğunda en büyük paya sahip isimdi. Yıllarca kaleyi başarılı bir şeklide korudu ve giderken de kulübe çok önemli bir tutar kazandırdı. Onana ise M.United'taki sorunlu geçen yıllardan sonra şu an Trabzon'da geldiği günden bu yana gösterdiği performansla çok önemli katkılar yapmakta.



Gözler Cihan Aydın'da

Karşılaşmada gözler Cihan Aydın'a çevrilecek. Hakemler için yapılan bahis operasyonu ve dün PFDK'dan gelen cezalar sonrası kritik süreçte Cihan Aydın odak noktası olacak. 33 yaşındaki hakem, geçen sezon Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada da düdük çalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta orta hakemlik yapan Cihan Aydın, Trabzonspor'un 1-0'la güldüğü Kasımpaşa müsabakasını da yönetti. 33 yaşındaki Cihan Aydın, Bursa bölgesi hakemi.



3 puana prim yağmuru

İKİ takımın yönetimleri de bu maça büyük önem veriyor. Ev sahibi G.Saray'da yönetim, bu maçın kazanılması halinde özel prim açıklamaya hazırlanırken Trabzonspor cephesi ise 1 milyon Euro'ya ulaşan prim ile takımı şimdiden motive etti.



51 yıllık büyük rekabet

İKİ takım arasında 1974'te başlayan rekabette, 127 resmi karşılaşma oynandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi 60 kez güldü. Karadeniz Fırtınası ise 39 galibiyet elde etti. 28 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Dev maçta boş koltuk yok

G.SARAY ile Trabzonspor arasındaki kritik maçta tribünler de tıklım tıklım olacak. Sezon başında yüksek kombine satışı yaparak stadını neredeyse dolduran G.Saray'ın, bu maç için çıkardığı biletleri kısa sürede taraftar tüketti. İstanbul deplasmanında bordo-mavili futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmayacak. Misafir takım tribününü dolduracak olan taraftarlar, maç öncesi takımın oteline giderek oyunculara moral vermeyi planlıyor.