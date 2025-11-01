Samandıra’nın yeni lideri Ederson!

Gaziantep FK maçında attığı milimetrik uzun paslarla oyuna ciddi anlamda etki eden Ederson, Samandıra'nın yeni lideri konumunda. 32 yaşındaki Brezilyalı, artık sadece kalede değil, soyunma odasında da fark yaratıyor. Kısa sürede uyum sağlayan Ederson, hem futbolcular hem de personel arasında büyük saygı görüyor. Yıldız eldiven; karakteri, enerjisi ve profesyonelliğiyle Samandıra Tesisleri'nde rüzgâr gibi esiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile çok iyi anlaşan Sambacı, antrenmanlarda adeta oyun kurucu gibi.

KENDİSİNE ÖNERİLEN ÖZEL ŞOFÖRÜ REDDETTİ

Attığı uzun toplar planlı bir silaha dönüşmek üzere. Tedesco, Ederson'un bu özelliğini takımın hücum planlarından birisi haline getirmek istiyor. Sambacı'nın en büyük tutkusu ise İstanbul… 7 Tepeli Şehre, "İnanılmaz" diyerek hayranlığını dile getiren Ederson, yönetimin, özel şoför istediğini ise geri çevirmiş.. Samandıra'ya kendi sürdüğü araçla gidip geliyor… İstanbul'u ise direksiyonun başına geçip, eşi ve çocuklarıyla birlikte keşfediyor. Özellikle akşamları gezmeyi ve restorana gitmeyi tercih eden Ederson ailesi İstanbul'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını sık sık dile getiriyor.

İRFAN CAN DÖNÜYOR

F.Bahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Fiziksel olarak bir sıkıntısı kalmayan ve topla çalışmalar yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla başkan Sadettin Saran'ın görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Futbolcunun, Beşiktaş derbisinin ardından kadroya dahil edilebileceği öğrenildi. İrfan Can bu sezon F.Bahçe'de 12 maça çıkmış ancak skor katkısı verememişti.

AMRABAT PİYANGOSU

SEZON başında Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünün performansından memnun olduğu Faslı futbolcunun bonservisini almak istediği ve sarı-lacivertlilerin kapısını 10 milyon Euro'luk bir teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Amrabat, bu sezon Betis formasıyla 7 maça çıktı.