Serik Spor, Adana Demirspor’u farklı geçti!

Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:29

Serik Spor, Trendyol 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında sahasındaki tadilat nedeniyle Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Serikspor: Erten Ersu, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Burak Asan (Dk. 20 Marcos Silva), Selim Dilli (Dk. 66 Sadygov), Emrecan Terzi, Erhan Çelenk (Dk. 76 Kerem Şen), Amaral (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Gökhan Altıparmak (Dk. 66 Şahverdi Çetin)

Adana Demirspor: Murat Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 73 Enes Demirtaş), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 66 Osman Kaynak), Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 76 Barış Timur), Mert Menemencioğlu (Dk. 66 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 46 Ahmet Yılmaz)

Goller: Dk. 12 ve 56 Amaral, Dk. 28 Gökhan Altıparmak, Dk. 83 Emrecan Terzi (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Caner Kaban, Dk. 54 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ali Fidan (Adana Demirspor)

