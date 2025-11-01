Tartışmaları rafa kaldırdı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son günlerde yaşanan tartışmaların ardından en çok konuşulan isim oldu. Tecrübeli oyuncu ile ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı, "Rafa Silva bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı. Yeteneklerini göstermeli" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta adale ağrıları nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi perşembe günü itibarıyla takımla çalışmalara başladı.

TAMAMEN İYİLEŞTİM, FORMAYI VERİN!

Siyah-beyazlıların patronu Yalçın da oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak kendisinden beklentilerinin daha büyük olduğunu söyledi. Ağrıları geçen Rafa Silva da hocasıyla yaptığı görüşmede tartışmalara değil işine odaklandığını ifade ederek sahada yer almak istediğini belirtti. Yarın Dolmabahçe'de oynanacak kader maçına konsantre olan tecrübeli yıldız, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı iyi bir performans gösterip takımının galibiyetine katkıda bulunarak tartışmalara son noktayı koymak istiyor.