Yabancıya hayır!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. CNN Türk'e konuşan Hacıosmanoğlu, hakemlerin bahis oynaması sonrası yabancı hakem taleplerine de cevap verdi. Başkan, "Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Ayıklanması gerekenleri ayıkladık. Kalanlara destek olma zamanı. Destek de sonsuz olursa, daha adil ve adaletli maç yönetecekler. Hakemlerimiz ile konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da onlarla toplantı yapacağız Riva'da. Her türlü arklarındayız. Üst klasmandaki 7 hakemin çoğunluğu, sezon sonu göndereceğimiz insanlardı" dedi. Genç hakemlere inandıklarını belirten ve "Bir öncekinden daha iyi olacak" diyen Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:



ZORBAY KÜÇÜK SÖZLERİ

"Kendisiyle görüştüm. Hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak ama kimseye haksız muamele de yapılmayacak. TC numarası ile açılmış ve oynanmış, süreç devam ediyor. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum. Çoğu hakem de oynadığı maçlarda kaybetmiş. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten. Türk futbolunda yapı diye bir şey yok. Temelindeki sorun ahlak sorunu!"



SABAH SPOR YAZDI RESMEN AÇIKLANDI

SABAH Spor, 28 Ekim Salı günü bahis operasyonunun nasıl başladığını madde madde okuyucularına duyurmuştu. Ankaraspor- Nazilli maçı sonrası düğmeye basıldığını dün İbrahim Hacıosmanoğlu da açıkladı. Başkan, "İki taraftan da maça bahis oynanmış. Sonra arkadaşlarıma 'Bu araştırmaya gerçek manada başlayalım' dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabi" ifadelerini kullandı.



'TESCİLLENMİŞ LİGE BİR ŞEY YAPAMAYIZ'

Geçmiş sezonlarda ilgili soruyu Hacıosmanoğlu şöyle cevapladı: "Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."