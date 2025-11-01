Zorbay Küçük’e inceleme 149 ismin hakemliği bitti

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını açıkladı. Kamuoyunda ismi en çok dikkat çeken Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında incelemenin devam ettiği bildirildi. 149 hakem, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince 8-10-12 ay hak mahrumiyeti cezalarına çarptırıldı. Üst klasman hakemlerinden Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da Zorbay Küçük gibi incelemenin devamına kararları verildi. Ceza alan hakemlerin, Tahkim Kurulu'na başvurma hakkı var. Eğer Tahkim cezaları onaylarsa, disiplin talimatı gereği 45 günden fazla men cezası alan hakemlerin lisansları iptal edileceği için bahis skandalına karışanların hakemlik meslekleri son bulacak.



57. MADDE NE DİYOR?

İŞTE 57. maddenin detayları:

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.





SAVCILIKTAN KIBRIS SORUŞTURMASI!

BAHİS soruşturmasında yeni bir perde daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kıbrıs'tan, Türkiye'ye Süper Lig maçlarına bahis oynandığı için soruşturmasını genişletti. Ortaya atılan iddia ise İzmir'de oynanan Göztepe karşılaşmasında ev sahibi takım lehine kırmızı kart verilmesi yönünde bahis yapılması. Savcılık, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlattı.

ÜST KLASMAN HAKEMLER İÇİN VERİLEN KARARLAR

ZORBAY KÜÇÜK: İncelemenin devamı

MELİH KURT: İncelemenin devamı

S.ALPER YILMAZ: 8 ay hak mahrumiyeti

EGEMEN ARTUN: 10 ay hak mahrumiyeti

MEHMET ALİ ÖZER: 8 ay hak mahrumiyeti

M.SELIM ÖZBEK: 8 ay hak mahrumiyeti

YUNUS DURSUN: 10 ay hak mahrumiyeti



İŞTE O CEZALAR!

Abdullah Yalçınkaya 8 ay, A.Murat Yolda 10, Abdulsamet Şenoğlu 8, Abdülselam Koçak 12, Adem Mazlum 10, Ahmet Türkeş 8, A.Emre Demirci 10, A.Kıvanç Kader 10, A.Tolga Tomar 8, Ali Bilen 10, Ali Emir Yolcu 10, Ali Mert Beyde 8, A.Rıza Altunbakır 12, Arif Taşkın 12, Atahan Kandır 8, Atakan Yüzlü 10, Aykut Yılmaz 12, Azem Zorlu 10, Baran Karaman 10, B.Can Durmuş 8, Batuhan Topçu 10, Baykal Tuna 8, Bedirhan Efeakdoğan 8, Berat Osmancıklı 8, Berk Sipahi 12, Berk Tezcan 10, Berkan Çetin 10, Buğra Doğhan 8, Burak Doğru 10, Burak Yanardağ 8, Cem Harman 10, Ceyhun Elmas 12, Cihad Buyurgan 12, C.Ahmet Göre 10, Cihat Sevi 10, Coşkun Yalçın 8, Çağrı Ateş 8, Egemen Artun 10, Emre Kaya 12, Eray Görgün 8, E.Sertan Akman 8, Eren Gökmen 8, Eren Öksüzler 8, Erkan Arslan 12, Eyup Özer 10, Faruk Yağlı 10, Fatih Yüzbaşı 10, Fatih Tizci 12, Furkan Yıldız 8, Furkan Çıraklar 12, Furkan Kocayıldız 8, Furkan Genç 10, Furkan Şekerci 12, Göktan Demeli 8, G.Hazar Erel 12, Hakan Tunç 12, Hakan Yurtseven 8, Hakan Erkan 8, Hakan Şahin 10, H.Can Yılmaz 8, Halim Kolancı 8, Hasan Erdoğan 8, Hikmet Ayberk 10, Hüseyin Sağlık 8, İbrahim Bayram 8, İbrahim Alaka 10, İbrahim Zengin 10, İlyas Samet Yelen 8, Kerem Yıldız 8, Mehmet Akıncık 8, Mehmet Ali Özer 8, M.Ali Yılmaz 12, M.Alperen Güçyetmez 8, Mehmet Can Koç 10, M.Sıraç Akpınar 10, Melih Kurt - İnceleme devam, Melih Eser 8, Melih Sayın 8, Recep Güneş 10, M.Mert Gölgeçen 10, Mert Öztürk 10, Mert Baykal 8, Mert Şahin 10, Mertcan Tezcan 10, Mertcan Erölmez 10, Mertcan Tubay - İnceleme devam, Metin Yalçın 12, Miraç Yıldırım 12, Muammer Sarıdağ 12, M.Burak Tufan 8, M.Mehmetcan Söylemez 8, M.Selim Özbek 8, M.Seyda Demirel 8, M.Cafer Algül 12, M.Mahmut Delimazı 8, Mustafa Özel 12, Mustafa Sert 10, Mustafa Boylu 8, M.Başol Sorgunlu 8, M.Soner Yüce 8, Mücahit Değermenci 10, Necmi Akıncı 12, Nevzat Okat 10, Nuri Miski 8, Nurullah Bayram 10, Nurullah Kırbaş 10, Ogün Keleş 8, Oğuzhan Anıl 10, Okan Taşköprü 10, Onur Han 12, Onur Tomak 10, Onur Akıncı 8, Osman Arslan 8, O.Can Açıklar 8, Ömer Mutlu 10, Ömer İnci 12, Ömer Şivka 8, Ö.Faruk Büyükeken 10, Ö.Faruk Topcu 12, Önder Demir 8, R.Tayyip Keleş 12, Rıdvan Çevik 10, R.Muhammed Orcan 10, S.Emre Tekin 12, Sadık Eren Ulusoy 12, Sait Tuzcu 8, S.Furkan Demir 10, Selami Dursun 8, Selçuk Gökgöz 12, Semih Kurtuluş 8, Serdar Soydan 12, S.Alper Yılmaz 8, Süleyman Oral 10, Süleyman Soyutürk 8, Şenol Bektaş 12, T.Berke El 10, Tayfun Güz 8, Tolga Düyüncü 8, Turhan Beyke 10, Ufuk Tatlıcan 12, Ufuk Çelebi 12, U.Osman Solmaz 8, Ulaş Kaçmaz 8, Umut Kaptan 12, Umut Yalçınkaya 8, Umut İkisivri 8, Yakup Yapıcı 12, Yasin Şen 12, Y.Emre Ceylan 8, Yunus Dursun 10, Y.Emre Çiftçi 8, Zorbay Küçük - İnceleme devam.