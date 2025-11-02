26 futbolcu için ilk heyecan!

Derbide 26 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta görev yapacak.Djalo, Jurasek, Taylan, Gökhan, Ndidi, Orkun, Jota, Cerny, Cengiz, Abraham ve Toure, Demir Ege, Kartal Kayra ile Devrim şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.ise Ederson, Tarık, Yiğit Efe, Brown, Levent, Semedo, Alvarez, Bartuğ, Asensio, Kerem, Nene ve Duran, görev alırlarsa ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.