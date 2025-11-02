Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 26 futbolcu için ilk heyecan!
Giriş Tarihi: 2.11.2025

26 futbolcu için ilk heyecan!

Derbide 26 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta görev yapacak. Siyah-beyazlılarda Djalo, Jurasek, Taylan, Gökhan, Ndidi, Orkun, Jota, Cerny, Cengiz, Abraham ve Toure, Demir Ege, Kartal Kayra ile Devrim şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Sarılacivertli takımda ise Ederson, Tarık, Yiğit Efe, Brown, Levent, Semedo, Alvarez, Bartuğ, Asensio, Kerem, Nene ve Duran, görev alırlarsa ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
