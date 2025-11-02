Avrupa’nın gözü Fenerbahçeli yıldızlarda

Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de oynayacağı kritik derbide, Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları tribünlerdeki yerlerini alacak. Marsilya, son dönemin yükselen ismi'i, PSV Eindhoven'yi, West Ham United da'yi izleyecek. Sarı-lacivertli ekibin, bu üç futbolcu için devre arasında teklif alma ihtimali yüksek görünüyor.İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. Bunların 9'unda ilk 11'de yer alırken 885 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, takımına 1 asitlik katkı sağladı.Szymanski, 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. İstikrarsız futbolu nedeniyle çok eleştiri alıyor. Fenerbahçe iyi teklif gelirse ocak ayında satmayı planlıyor.Oosterwolde, bu sezon 16 maçta görev yaptı. Satışı gündemde değil.. Ama yönetim cazip bir teklif gelirse satabilir.