Barış’ın üstünde baskı var olumsuz etkileniyor!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça iyi başlayamadıklarını ancak ikinci yarının belli bir bölümünden sonra oyunun tek hakimi olduklarını söyledi. İşte deneyimli hocanın açıklamaları: "Rakibimizin de hakkını vermeliyiz. Fiziksel açıdan oldukça güçlü bir takım. Genel olarak mücadele seviyesi yüksek bir karşılaşma oldu. Barış'ın üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç saha maçlarında daha net şekilde görüyoruz.Barış'a destek olmamız gerekiyor." HAKEMLER BUNA BAYILIYOR"Hakem yönetimine kötü diyemeyiz.Ancak hakemlerin en çok sevdikleri şey oyunu durdurmak. Topun oyunda kalma süresinin az olmasına bayılıyorlar. Maç sonuna daha fazla dakika eklenmeliydi."