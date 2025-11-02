Beşiktaş-Fenerbahçe maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'de derbilerin yer aldığı 11. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?
Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklıkları yaşayan siyah-beyazlılar, saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak.
Ligde son oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kartal, evindeki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Tedesco'yla yeni hava yakalayan Kanarya ise zirve yarışında kalmak için müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
10 MAÇTA 16 GOL
Fenerbahçe'nin başında 10 maçta görev yapan Tedesco, rakiplerine 16 gol atarken 8 kez de filelerini düşürdü.
SON 6 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 6 lig maçındaki tek yenilgisini (3G-2B) son karşılaşmada Antalyaspor ile aldı (0-2; Şubat 2024)
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş muhtemel XI: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Rafa, Cerny, Toure, Abraham (Cengiz)
Fenerbahçe muhtemel XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri