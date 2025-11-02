Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 2.11.2025 06:58 Son Güncelleme: 2.11.2025 07:29

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bir derbi heyecanı daha yaşanacak. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Her iki takım için de kritik öneme sahip olacak olan zorlu randevu öncesi, muhtemel 11'ler belli oldu. İşte derbinin detayları...

Trendyol Süper Lig'de derbilerin yer aldığı 11. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklıkları yaşayan siyah-beyazlılar, saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak.

HER İKİ TAKIM İÇİN KRİTİK RANDEVU

Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kara Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak. Son 3 resmi mücadeleden de mutlu ayrılarak Tedesco ile iddiasını ortaya koyan Kanarya da çıkışını sürdürme peşinde.

Ligde son oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kartal, evindeki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Tedesco'yla yeni hava yakalayan Kanarya ise zirve yarışında kalmak için müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

10 MAÇTA 16 GOL

Fenerbahçe'nin başında 10 maçta görev yapan Tedesco, rakiplerine 16 gol atarken 8 kez de filelerini düşürdü.

SON 6 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 6 lig maçındaki tek yenilgisini (3G-2B) son karşılaşmada Antalyaspor ile aldı (0-2; Şubat 2024)

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel XI: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Orkun, Ndidi, Rafa, Cerny, Toure, Abraham (Cengiz)

Fenerbahçe muhtemel XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

