Derbi notları

Mertens ailesi, Galatasaray-Trabzonspor maçına özel olarak davet edilmişti. Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, "Seni ne kadar özledim İstanbul" paylaşımı yaparken, minik Ciro yine sahaya inerek taraftara üçlü çektirdi. Başkan Dursun Özbek, maç öncesi Belçikalı efsaneye forma hediye etti.Galatasaray'ın başında 100 Süper Lig galibiyeti alan teknik direktör Okan Buruk için maç öncesi özel tören düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini Göztepe müsabakasında yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya kulüp başkanıAslantepe'de bütün gözler Uğurcan Çakır'ın üstündeydi. Altyapısından yetişip kaptanlığa yükseldiği ve 2022'de şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a ilk kez rakip olan milli kaleci, ısınmaya çıkar çıkmaz sarı-kırmızılı taraftarların desteğiyle karşılaştı.CezalıSanchez ve sakat İlkay'dan yoksun Galatasaray'ın, Trabzonspor 11'inde sürpriz yoktu. Sanchez'in yokluğunda savunmada Abdülkerim'in yanında Lemina oynadı. Gabonlu futbolcu, Onuachu'ya özel hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Trabzonspor'un iki stoperi Savic ve Batagov, Galatasaray maçına da ilk 11'de birlikte başlayarak kulüp tarihine geçti. Daha önce Kemal-Larssen ikilisi, 10 maç üst üste birlikte stoper tandeminde yer almış ancak 11'inci maça çıkamamıştı.Bordo-mavilitakımın geçtiğimiz hafta Eyüpspor ile oynadığı maçın yedek kulübesindeyken ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Okay Yokuşlu, Galatasaray ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda ise bir hafta aradan sonra yeniden yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke, 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçının 11'ini değiştirmedi, Ernest Muçi as kadrodaydı.Zorlu maç için RAMS Park'a gelen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı girişte Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve yönetici İbrahim Hatipoğlu karşıladı.Ardından da mücadeleyi yan yana izleyerek dostluk mesajı verdiler. Doğan maç sonrası, "Takımımız iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. G.Saray yönetimine teşekkür ederiz, bizi çok güzel misafir ettiler" ifadelerini kullandı.