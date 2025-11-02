Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart gördü! Takımın başında olamayacak...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kayseri'nin golleri 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve 81. dakikada Indrit Tuci attı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kayserispor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Radomir Dalovic, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

LİGDEKİ İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.