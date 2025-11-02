Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gecenin tartışılan pozisyonları
Giriş Tarihi: 2.11.2025

Mücadelenin 7. dakikasında G.Saray'dan Sara, topa dokunan Zubkov'un bileğine ayağının tabanıyla bastı. Trabzonsporlu oyuncular, sarı kart beklerken hakem kartına başvurmadı. Bu karar bordo-mavililer tarafından büyük tepki topladı.



13. dakikada Trabzonspor ceza alanı içindeki pozisyonda topa Osimhen ve Savic birlikte hareketlendi. İki oyuncunun mücadelesinde Osimhen yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar, Savic'in, Osimhen'in ayağına bastığını belirterek penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.



Karşılaşmanın 27. dakikasında Trabzonspor'un kazandığı kornerde Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin şutu, Sara'dan döndü. Bordo-mavili futbolcular, Galatasaraylı oyuncunun topu elle engellediği gerekçesiyle uzun süre penaltı itirazında bulundu. Hakem oyunu devam ettirirken VAR ile konuştu ancak pozisyon elle müdahale değil çarpma olarak değerlendirildi.

