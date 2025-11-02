Göztepe, Volkan Demirel’i ilk maçında üzdü

Üst üste aldığı iki yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Göztepe,kendini affettirdi. Maça etkili başlayan İzmir ekibi, 29'da Juan ile öne geçti ancak gol, el gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. Baskısını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devre bitmeden üstünlüğü buldu. Golü geçersiz sayılanİkinci yarıda daha kontrollü oynayan Göztepe, farkı açacak atakları bulsa da değerlendiremedi. Gençlerbirliği ise eşitliği yakalayacak fırsatlardan eli boş döndü. Ankara ekibinin başında siftah yapan Volkan Demirel, ilk maçına yenilgiyle tanıştı. Göztepe puanını 19'a çıkardı, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.