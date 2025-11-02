Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının zorlu maçtaki performansından memnun kaldı.İlk yarının özellikle ilk bölümü üstün olan taraf bizdik. İstediğimiz şeyler oldu. İkinci yarıda3 aylık yeni kurulmuş bir takım cesurca oynamaya çalıştı. Takımın duygusu üzerinden konuşmalıyız. Bu maçta gurur duyulacak şekilde cesurca oynadık.Birçok şey pozitif gidiyor ama bunu devam ettirmek gerekiyor. Düşüşler de olabilir, bunu da belirtmek gerekir.Birer puan aldık, belki de hak edilen sonuçtu.Takımımla gurur duyuyorum.Bu takıma aşırı sorumluluk ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok.Bu oyuncuların çoğu genç, hata yapacaklar.