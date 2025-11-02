Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının zorlu maçtaki performansından memnun kaldı. Savic'in sakatlığı sonrası oyun planlarında değişiklik olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı şöyle konuştu:
İlk yarının özellikle ilk bölümü üstün olan taraf bizdik. İstediğimiz şeyler oldu. İkinci yarıda Savic'in sakatlanması nedeniyle savunmada kaldık.
3 aylık yeni kurulmuş bir takım cesurca oynamaya çalıştı. Takımın duygusu üzerinden konuşmalıyız. Bu maçta gurur duyulacak şekilde cesurca oynadık.
BİRER PUAN HAK EDİLEN SONUÇTU
Birçok şey pozitif gidiyor ama bunu devam ettirmek gerekiyor. Düşüşler de olabilir, bunu da belirtmek gerekir. Bu takım yeni kuruldu, daha ritmi bulamadık. Daha iyisi de var, bunu da söylüyorum.
Birer puan aldık, belki de hak edilen sonuçtu. Burada taraftarımıza bir duygu verdiğimizi düşünüyorum.
Takımımla gurur duyuyorum.
Bu takıma aşırı sorumluluk ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok. Biz etap etap gitmek zorundayız. Bu sezonki hedefimiz belli.
Bu oyuncuların çoğu genç, hata yapacaklar.