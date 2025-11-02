İstanbulspor-Pendikspor maçında kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, Pendikspor'u konuk etti. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Pendikspor'da Furkan Doğan, 27. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 14'e, Pendikspor ise 23'e yükseltti.
1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, Bodrumspor'a konuk olacak. Pendikspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 80 Yusuf Ali Özer), Ali Şahin Yılmaz, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Vorobjovas (Dk. 86 Cham), Mamadou (Dk. 80 Ömer Faruk Duymaz), Dijlan Aydın (Dk. 46 Krstovski), Loshaj, Emir Kaan Gültekin, Mustafa Sol (Dk. 46 Sambissa)
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan, Hakan Yeşil (Dk. 90 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Bekir Karadeniz (Dk. 60 Sequeira), Denic (Dk. 77 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 60 Thuram)
Kırmızı kart: Dk. 27 Furkan Doğan (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 45+2 Soldo, Dk. 65 Thuram, Dk. 90+2 Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)