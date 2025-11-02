Keçiören gücünü Sarıyer’e gösterdi

Ligde 5 maçtır kazanamayan Keçiörengücü, bu özlemini Sarıyer önünde bitirdi. Rakibini sahasında 3-0 deviren Ankara ekibi, bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Başkent takımını zafere götüren goller; 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ve 35'te Oğuzcan Çalışkan'dan geldi.
Keçiörengücü puanını 14'e yükseltip, alt sıralardan kendini yukarı attı. Ekim ayında Servet Çetin'i göreve getiren Sarıyer ise 8 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.
Ümraniyespor - Sivasspor:......... 1-0
Serik Spor - Adana Demir:.......... 4-0