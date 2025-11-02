Ne Fırtına koptu ne Aslan kükredi!

Maçın öne çıkan isimleri Uğurcan Çakır ve Onana'ydı. Eski takımına karşı ilk kez forma giyen Uğurcan, iki kritik kurtarışa imza atarak Galatasaray'ın geriye düşmesini önledi. Onana ise 5 kurtarışla Trabzonspor'un sahadan puanla ayrılmasında önemli pay sahibi oldu. Galatasaray bu sezon ilk kez bir müsabakayı gol atamadan tamamladı.Galatasaray, dün akşamki karşılaşmadan galip ayrılması halinde, Trabzonspor'a karşı ligde ilk kez üst üste 6 galibiyet alacaktı... 90 dakikadan beraberlik çıkınca sarı-kırmızılıların rakibi önündeki 5 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.Galatasaray, 0-0'lık sonuçla sahasındaki yenilmezlik serisini 32, ligdeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı. Ancak bu sezonki ikinci puan kaybını yine evinde, büyük bir takıma karşı yaşadı. Cimbom, bundan önce yine Aslantepe'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.Galatasaray, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de gol atamadığı bir iç saha maçında en yüksek şut (23) ve rakip ceza sahasında topla buluşma (40) sayılarına Trabzonspor karşısında ulaştı.